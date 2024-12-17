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Власть

Угрозы Ташиеву: задержанный признал вину, расследование продолжается

На пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал подробности дела о человеке, приславшем ему письмо с угрозами.

По словам Ташиева, задержанный не является невиновным и его вина подтверждена всеми материалами уголовного дела.

«Его виновность доказана видеоматериалами. Он напечатал это письмо на компьютере своего сына и признался, что сделал это, чтобы напугать меня», — сообщил Ташиев.

Также глава ГКНБ отметил, что задержанный встречался с супругой Чыныбая Акунова пять раз.

«Все доказательства у нас имеются. Однако пока мы не установили, был ли это ее заказ», — подчеркнул Ташиев.

Напомним, 20 ноября глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию, где заявил, что он получил письмо с угрозами в его адрес и семьи.

25 ноября спецслужбы нашли и задержали автора письма с угрозами в адрес Камчыбека Ташиева.

Им оказался гражданин Ж.А.С., ранее дважды судимый, имеющий образование военного летчика, в последующем проходивший службу в составе ограниченного военного контингента на афганской границе, где приобрел боевой опыт и навыки конспирации. С 1994 года Ж.А.С. проходил службу в Вооруженных силах КР.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314411/
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