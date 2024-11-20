Камчыбеку Ташиеву прислали посылку с угрозами в отношении него и его семьи

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву неизвестные прислали папку с сообщением. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Сегодня утром пришел на работу, на мою почту поступил вот такой пакет. Внутри конверт опечатан. Была единственная флешка, другого ничего не было. Эту флешку я отдам вам. Я только президенту показал», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ добавил, что ему и его семье угрожали в письме.

«Если завтра что-нибудь случится со мной или с моей семьей, чтобы общественность знала, это было заранее предупреждено. Я уже провел расследование через свою службу безопасности. Глава государства сказал, чтобы мы расследовали. В письме указано, что я должен исполнить условия, тогда они не уничтожат мою семью. Здесь есть прямые угрозы, но явно видно, что это работа спецслужб. В письме говорится, что он из спецслужбы и ему много заплатили олигархи и криминалитет. Они поставили условие, что на одну чашу поставили мою семью и безопасность. На вторую — их условия», — заявил он.

Камчыбек Ташиев обратился к тем, кто угрожал ему.

«Я хочу обратиться к тем, кто мне угрожал: я вас не боюсь. Я работаю во благо своей страны. Да вас разозлило, что я не взял десятки миллионов долларов. Вас в нашей республике не будет: ни ОПГ, ни олигархов, не будет вас в нашей стране. Если вы меня уничтожите, то можете обратно вернуться. Но пока я живой, то с этого пути не сверну», — отметил он.

Кроме того, председатель спецслужб добавил, что на президента готовилось нападение тоже и его сотрудники это пресекли.

«На главу государства было подготовлено два покушения, за время пока я работаю главой ГКНБ. Мы это пресекли. По отношению ко мне было подготовлено пять-шесть покушений. Готовилось такое, что хотели взорвать дорогу, по которой я проезжал. До сих пор продолжаются планы и покушения на меня», — сказал он.