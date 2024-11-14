Темирлан Султанбеков заявил, что его вынуждают снять свою кандидатуру с выборов

Темирлана Султанбекова пытались вынудить снять кандидатуру с выборов. Об этом лидер партии «Социал-демократы» заявил, выйдя после допроса.

«Мы соберемся с кандидатами, обсудим эту возможность», — сказал он.

Находясь у ГУВД Бишкека, политик также заявил, что его просили подписать обязательство о неразглашении, но он отказался это делать.

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков был доставлен на допрос. Примерно в 3.30 его отпустили, а через час, в 4.30, правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в ГУВД столицы.

Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook сообщила, что к ней прибыла следственно-оперативная группа. Позже ее доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД Бишкека сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.