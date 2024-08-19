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Власть

Акылбек Жапаров: Кыргызстан должен заявить о себе миру как состоявшаяся страна

Настали времена, когда надо выходить за рамки имеющихся реалий, Кыргызстан должен заявить о себе миру как состоявшаяся страна с большими амбициями, готовая реализовывать крупномасштабные проекты, такие как строительство Камбаратинской ГЭС, железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом заявил председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Акылбек Жапаров на аппаратном совещании с сотрудниками администрации президента.

Он подчеркнул, что идет строительство нового этапа развития нашей страны, и напомнил, что в рамках 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области, которое стало важным этапом в формировании суверенной государственности и независимости современного Кыргызстана, состоится запуск более 100 крупных проектов и промышленных предприятий и 100 социальных объектов.

Акылбек Жапаров отметил важность укрепления позиций Кыргызстана в суверенных рейтингах Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

«Наша задача — повысить позиции страны в этих рейтингах, что откроет новые возможности для инвестиций и сотрудничества. Мы должны сделать все возможное, чтобы мир увидел результаты наших реформ, прогресса и стремления к лучшему. Это является стратегической целью, к которой мы должны стремиться, чтобы обеспечить стабильность и процветание страны. Нам следует стремиться к присутствию на таких платформах, как Давосский Всемирный экономический форум, Всемирный правительственный саммит в Дубае, Азиатский экономический форум в Боао (Китай), который является крупнейшей площадкой для диалога между странами Азии и мира», — сказал он.

Мы не просто можем, но обязаны привносить свою уникальную точку зрения и опыт, демонстрируя миру наши достижения и амбиции, приверженность реформам, готовность к сотрудничеству. Это возможность не только заявить о себе, но и установить важные связи, привлечь инвестиции и добиться стратегических партнерств.

Акылбек Жапаров

Глава кабмина напомнил о том, что республика должна войти в 30 лучших стран по достижении Целей устойчивого развития к 2030 году, а также достичь ВВП в $30 миллиардов к 2030 году.

Акылбек Жапаров отметил, что от сотрудников администрации требуется максимальная самоотдача, креативный подход и постоянное стремление к достижению высоких результатов.

«Впереди нас ждет много работы, но я убежден, что наша команда под руководством президента добьется поставленных целей и выведет Кыргызстан на новый уровень. Давайте работать так, чтобы каждый наш шаг, каждое решение были направлены на улучшение благосостояния наших граждан и укрепление позиций страны на мировой арене. Мы обязаны показать всему миру, что Кыргызстан — это страна с большими возможностями и ярким будущим. Время действовать!» — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302434/
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