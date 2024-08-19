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Власть

Кабмин уверен, что большинство кыргызстанцев поддерживает его работу

Глава кабмина Акылбек Жапаров на аппаратном совещании с сотрудниками администрации президента заявил о поддержке со стороны населения. По его словам, это 82 процента поддержки курса государственной власти.

«Народ увидел и ощутил улучшения во всех сферах. Эти «цифры доверия» нашего народа мы должны удержать и наращивать, что требует от нас железной воли, беспрекословной дисциплины, безупречной работы, абсолютной решимости, силы духа и готовности к действиям, которые перевернут ход истории. Сейчас от нас требуется больше, чем просто профессионализм. Нами преодолен исторический рубеж — ВВП страны составил 1 триллион 229 миллиардов сомов ($13 миллиардов 981 миллион, что значительно выше показателей предыдущих лет», — цитирует главу кабмина его пресс-служба.

Акылбек Жапаров добавил, что ВВП на душу населения составил почти $2 тысячи, тогда как в 2020 -м он составлял всего $1 тысячу 230.

«Строятся тысячи километров дорог и сотнями запускаются школы, закупается специальная техника для дорожников, энергетиков, МЧС, и города полноценно обеспечиваются общественным транспортом, по всей республике возводят аэропорты, страна обеспечена вертолетами и самолетами», — отметил Акылбек Жапаров и добавил, что, безусловно, отмеченные достижения смогли стать реальностью благодаря именно фискализации и борьбы с теневой экономикой.

«Реформы, проводимые по фискализации, не были хаотичными. Они подкреплялись строго выверенными, научно обоснованными подходами и выработаны практическим опытом фискальных служб», — акцентировал глава кабмина.

Он добавил, что всегда говорит: надо уметь читать цифры и делать правильные выводы — это ключ к дальнейшему успеху.

«Цифры должны стать для нас инструментом анализа и основой для принятия стратегических решений. Нам необходимо глубже понимать, что стоит за этими цифрами: какие отрасли демонстрируют наибольший рост, какие регионы вносят значительный вклад в ВВП, и где нам нужно сосредоточить усилия для дальнейшего развития. Выводы, которые мы делаем из этих цифр, должны стать основой для дальнейших действий», — сказал он.

Кыргызстан постепенно переходит в другую «лигу» стран, более конкурентную и сильную, соответственно взаимодействие с международными финансовыми институтами неизбежно изменится.

Акылбек Жапаров

«Я говорю вам не просто как руководитель, а как человек, разделяющий с вами одну судьбу и одну миссию. Здесь собрались не просто сотрудники администрации президента. Вы — «бойцы невидимого фронта», стражи, на плечах которых лежит судьба страны. Каждый из вас — это тот ключевой элемент, который двигает вперед весь механизм государственного управления. Мы здесь находимся с большой миссией. И мы выполняем священный долг перед нашей страной и народом», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Глава кабмина отметил и активную работу по борьбе с бедностью. 

По его словам, если в 2022 году крайне бедных семей было около 111 тысяч, то в 2024-м их количество сократилось до 81 тысячи. За 3 года социальными контрактами обеспечены около 13 тысяч семей.

«В этом году мы обеспечим финансированием еще 23 тысячи крайне бедных и малоимущих семей. Кроме того, создается Национальный инвестиционный фонд, который призван консолидировать государственные компании в целях повышения эффективности их работы и повышения доходности. Будет введен новый инструмент управления, который соответствует мировым стандартам управления. К этим нововведениям навыки и компетенции сотрудников администрации президента должны соответствовать и коррелировать. Мы не раз доказывали, что можем преодолевать любые преграды. Сейчас пришло время выйти на новый уровень. Пришло время показать, что мы не просто готовы к вызовам — мы их создаем, мы их определяем, мы побеждаем. Каждый ваш шаг должен быть точным, как хирургический разрез. Мы обязаны действовать решительно, без жалости к себе и к обстоятельствам», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302433/
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