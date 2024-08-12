Борьба с фейками. В Кыргызстане создан Центр исследования информационной среды

Кабинет министров создал Центр исследования информационной среды. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Эркин-Тоо».

Новое ведомство будет работать при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В документе говорится, что центр создают для обеспечения прав и свобод граждан и юридических лиц, защиты их от недостоверной (ложной) информации в соответствии с Законом КР «О защите от недостоверной (ложной) информации».

Подконтрольное Минкультуры ведомство займется мониторингом интернета и СМИ за соблюдением требований законодательства КР в сфере информации.

Минкультуры поручено предоставить помещение для размещения и обеспечить техническое, коммуникационное обслуживание деятельности Центра исследования информационной среды, а также зарегистрировать в Минюсте.

Ранее заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов призвал внести законодательные изменения, направленные на борьбу с фейками и дезинформацией в социальных сетях.