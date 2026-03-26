В Бишкеке напротив здания Министерства культуры поврежден памятник государственному деятелю Иманалы Айдарбекову.
Состояние объекта вызывает вопросы, учитывая его расположение в центре столицы — буквально напротив профильного ведомства, отвечающего за сохранение культурного наследия.
Справка 24.kg
Иманалы Айдарбеков— кыргызский государственный и общественный деятель, один из основоположников советской государственности в Кыргызстане. Он занимал руководящие должности в органах власти и внес значительный вклад в формирование системы управления республики в 1920–1930-х годах.