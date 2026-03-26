В Бишкеке напротив здания Министерства культуры поврежден памятник государственному деятелю Иманалы Айдарбекову.

По словам очевидцев, с постамента памятника отвалились отдельные буквы, из-за чего надпись частично утрачена.

Состояние объекта вызывает вопросы, учитывая его расположение в центре столицы — буквально напротив профильного ведомства, отвечающего за сохранение культурного наследия.