TikTok-форматы в дело: «Кыргызсериал» объявил конкурс на вертикальные сериалы

Государственное учреждение «Кыргызсериал» объявило конкурс на создание сериалов в вертикальном формате. Инициатива направлена на развитие современного цифрового контента на кыргызском языке и поддержку молодых авторов.

Как сообщили организаторы, участникам предлагается создавать короткие и динамичные сериалы для соцсетей и цифровых платформ.

Согласно условиям, проекты должны соответствовать следующим требованиям:

  • формат 9:16 (вертикальное видео);
  • длительность серии — от 2 до 5 минут;
  • не менее 30 серий;
  • язык — кыргызский;
  • оригинальная и актуальная идея.

Тематика проектов должна затрагивать культурные и социальные направления: популяризацию библиотек, театров и музеев, развитие кыргызского языка, а также отражение традиций и национальных праздников.

Участвовать могут юридические лица — студии и продакшен-компании. Принимается только один проект от участника.

Для подачи заявки необходимо предоставить синопсис, описание персонажей, сценарий пилотной серии или сценарную заявку, визуальную концепцию (при наличии), а также информацию об авторах.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
