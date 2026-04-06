TikTok-форматы в дело: «Кыргызсериал» объявил конкурс на вертикальные сериалы

Государственное учреждение «Кыргызсериал» объявило конкурс на создание сериалов в вертикальном формате. Инициатива направлена на развитие современного цифрового контента на кыргызском языке и поддержку молодых авторов.

Как сообщили организаторы, участникам предлагается создавать короткие и динамичные сериалы для соцсетей и цифровых платформ.

Согласно условиям, проекты должны соответствовать следующим требованиям:

формат 9:16 (вертикальное видео);

длительность серии — от 2 до 5 минут;

не менее 30 серий;

язык — кыргызский;

оригинальная и актуальная идея.

Тематика проектов должна затрагивать культурные и социальные направления: популяризацию библиотек, театров и музеев, развитие кыргызского языка, а также отражение традиций и национальных праздников.

Участвовать могут юридические лица — студии и продакшен-компании. Принимается только один проект от участника.

Для подачи заявки необходимо предоставить синопсис, описание персонажей, сценарий пилотной серии или сценарную заявку, визуальную концепцию (при наличии), а также информацию об авторах.