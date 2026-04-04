В Бишкеке отметят 100-летие Касыма Каимова

8 апреля в зале Чингиза Айтматова Национальной библиотеки имени Алыкула Осмонова пройдет памятное мероприятие, посвященное 100-летию выдающегося кыргызского писателя, прозаика и сатирика Касыма Каимова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики КР.

Касым Каимов (1926–1989) — заслуженный деятель культуры КР, награжден медалью «За трудовое отличие» и орденом «Ардак Белгиси», внес значительный вклад в развитие кыргызской литературы.

В мероприятии примут участие родственники писателя, а также известные поэты и писатели страны.

Касым Каимов родился 6 марта 1926 года в селе Арал Таласского района Таласской области. Окончив филологический факультет Кыргызского государственного педагогического института, он начал карьеру в районной газете, затем работал в Таласской областной газете «Лениндик туу», журнале «Жаш ленинчи», газетах «Кыргызстан пионери» и «Кыргызстан маданияты», журналах «Чалкан» и «Ала-Тоо», а также на киностудии «Кыргызфильм» и в Союзе писателей Кыргызстана.

Первый сборник Каимова «Соңку жолугушуу» («Последняя встреча») вышел в 1955 году. Впоследствии были опубликованы произведения «Адашуу», «Мектеп жолунда», «Талаа жылдызы», «Бирине-бири окшобогон кундор», «Кыш ыргактары», «Белгилүү эркек», «Ийри жылан», которые включают повести, рассказы и драмы. Некоторые произведения писателя переведены на русский, казахский и другие языки.

Мероприятие станет данью памяти писателю и возможностью для посетителей познакомиться с его творческим наследием.

Место и время проведения: Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова, зал Чингиза Айтматова, 8 апреля 2026 года, 12.00.
