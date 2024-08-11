Олимпиада-2024. Кабмин повысил размер денежных вознаграждений призерам

Кабмин повысил размер денежных вознаграждений для спортсменов за достижения на Олимпийских играх в Париже. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 10 миллионов сомов выплатят за серебро, 7 миллионов — за бронзу.

На прошлых Олимпийских играх в Токио 10 миллионов сомов вручили за золото, 7 миллионов — за серебро, 5 миллионов — за бронзу. И как сообщал ранее кабмин, такой же размер вознаграждения утвержден для медалистов Олимпиады в Париже.

Сегодня сборная Кыргызстана завершила выступление на олимпийских играх. Спортсмены завоевали четыре бронзовые и две серебряные медали.