Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй

В Бишкеке подвели итоги Республиканской олимпиады школьников.
По данным Министерства просвещения, в этом году в олимпиаде приняли участие 24 тысячи учеников со всей республики. Из них отобрали лучших, в финальный этап вышли 322 школьника из государственных и частных школ, победивших в III (областном) этапе, по 17 предметам.
По итогам соревнований:
- первое место заняли 19 учеников,
- второе — 18 учеников,
- третье — 17 учеников.
В командном зачете лидируют города Бишкек и Ош, а также Чуйская область.
- Кыргызский государственный университет имени Арабаева,
- Международное образовательное учреждение «Маариф»,
- Кыргызско-турецкий лицей «Айчурек»,
- Бишкекский лицей имени Айтматова.
На церемонии награждения школьников отмечен и труд педагогов.
Учителям, чьи ученики заняли I, II и III места на республиканской олимпиаде, вручили благодарственные письма от Минпросвещения.