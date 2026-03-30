Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй

В Бишкеке подвели итоги Республиканской олимпиады школьников.

По данным Министерства просвещения, в этом году в олимпиаде приняли участие 24 тысячи учеников со всей республики. Из них отобрали лучших, в финальный этап вышли 322 школьника из государственных и частных школ, победивших в III (областном) этапе, по 17 предметам.

По итогам соревнований:

первое место заняли 19 учеников,

второе — 18 учеников,

третье — 17 учеников.

В командном зачете лидируют города Бишкек и Ош, а также Чуйская область.

Город Бишкек занял I место — 21 призовое место и 49 баллов, город Ош оказался на II месте — 8 призовых мест и 16 баллов, Чуйская область — на III месте — 7 призовых мест и 11 баллов.

Фото Минпросвещения КР

Кыргызский государственный университет имени Арабаева,

Международное образовательное учреждение «Маариф»,

Кыргызско-турецкий лицей «Айчурек»,

Бишкекский лицей имени Айтматова.

За вклад в организацию олимпиады на высоком уровне благодарственные письма получили:

На церемонии награждения школьников отмечен и труд педагогов.

Учителям, чьи ученики заняли I, II и III места на республиканской олимпиаде, вручили благодарственные письма от Минпросвещения.