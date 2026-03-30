Общество

Республиканская олимпиада: в командном зачете лидируют Бишкек, Ош и Чуй

В Бишкеке подвели итоги Республиканской олимпиады школьников.

По данным Министерства просвещения, в этом году в олимпиаде приняли участие 24 тысячи учеников со всей республики. Из них отобрали лучших, в финальный этап вышли 322 школьника из государственных и частных школ, победивших в III (областном) этапе, по 17 предметам.

По итогам соревнований:

  • первое место заняли 19 учеников,
  • второе — 18 учеников,
  • третье — 17 учеников.

В командном зачете лидируют города Бишкек и Ош, а также Чуйская область.

Город Бишкек занял I место — 21 призовое место и 49 баллов, город Ош оказался на II месте — 8 призовых мест и 16 баллов, Чуйская область — на III месте — 7 призовых мест и 11 баллов.

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР
За вклад в организацию олимпиады на высоком уровне благодарственные письма получили:

  • Кыргызский государственный университет имени Арабаева,
  • Международное образовательное учреждение «Маариф»,
  • Кыргызско-турецкий лицей «Айчурек»,
  • Бишкекский лицей имени Айтматова.

На церемонии награждения школьников отмечен и труд педагогов.

Минпросвещения КР
Фото Минпросвещения КР

Учителям, чьи ученики заняли I, II и III места на республиканской олимпиаде, вручили благодарственные письма от Минпросвещения.
