Общество

Более 21 тысячи школьников участвовали во II этапе республиканской олимпиады

Более 21,8 тысячи школьников участвовали во II (районном) этапе республиканской олимпиады. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, из них 1 тысяча 606 школьников прошли в III (областной/городской) этап олимпиады.

Показатели по регионам:

  • Бишкек: из 2,8 тысячи участников 146 прошли в следующий этап;
  • Ош: из 148 — 34;
  • Иссык-Кульская область: из 2,5 тысячи — 189;
  • Ошская область: из 2,4 тысячи участников — 230;
  • Нарынская область: из 2 тысяч — 115;
  • Таласская область: из 1,2 тысячи — 124;
  • Баткенская область: из 1,5 тысячи — 181;
  • Чуйская область: из 3,7 тысячи — 272;
  • Джалал-Абадская область: из 5,4 тысячи — 315.

Олимпиаду проводили по следующим предметам:

  • английский язык, математика, информатика, физика, химия, биология, география, история;
  • для школ (классов) с кыргызским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература;
  • для школ (классов) с русским языком обучения: кыргызский язык и литература, русский язык и литература.
