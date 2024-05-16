14:23
USD 88.33
EUR 95.66
RUB 0.97
Власть

Воняет тухлыми яйцами. На заводе «Джунда» просят поменять фильтры

Депутат Шарапаткан Мажитова на заседании Жогорку Кенеша обратила внимание на деятельность нефтеперерабатывающего завода «Джунда».

Она отметила, что жители Кара-Балты поднимают вопрос о замене старых и установке новых фильтров на предприятии.

«В Кара-Балте запустили завод «Джунда», но не поменяли фильтры. Из-за этого воздух воняет тухлым яйцом. Жители жалуются, что даже вода из крана тоже стала вонять. Пусть предприятие работает, нам нужны заводы. Но жизнь 40-50 тысяч жителей под угрозой. Они могут заболеть разными болезнями. Пусть поменяют фильтры, они говорили, что заменят, но не сделали этого», — сказала Шарапаткан Мажитова.

Напомним, в Кара-Балте запущен нефтеперерабатывающий завод «Джунда». Его в середине марта посетил глава кабмина Акылбек Жапаров. Отмечается, что предприятие готово производить до 850 тысяч тонн топлива ежегодно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294136/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане высадили 500 деревьев в рамках акции «Сад памяти»
На развитие Кара-Балты и Токмака выделят по 1 миллиарду сомов
Жители Каинды жалуются на работу завода «Металл кен»
Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты
Перестрелка в Кара-Балте. Сбежавшие сотрудники СБНОН сами пришли в ГКНБ
В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
100 промышленных и 100 социальных объектов откроют в Кыргызстане в 2024 году
В Кара-Балте произошла перестрелка: сотрудник милиции сбежал от коллег
В Кара-Балте запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»
Как потерять бизнес. На заводе «Кум-Шагыл» уже появился временный управляющий
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Минэнерго строит малые ГЭС в&nbsp;два раза дороже, чем частники&nbsp;&mdash; депутат Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
Трагедия в&nbsp;Сузаке. К&nbsp;увольнению представлены шесть должностных лиц Трагедия в Сузаке. К увольнению представлены шесть должностных лиц
Бизнес
Бесплатные связь и&nbsp;интернет? Это не&nbsp;сон, это суперакция от&nbsp;О! Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
16 мая, четверг
13:35
Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотреть материалы дела Избиение двухлетнего Егора. Депутат требует пересмотрет...
13:09
В некоторых районах Бишкека 17 мая не будет холодной воды
12:54
Парк имени Ататюрка. Изъятие частной собственности — прерогатива суда — депутат
12:49
В Бишкеке задержан мужчина, который продал чужое авто и погасил свои долги
12:20
Аномальная жара. 15 мая побило рекорд метеонаблюдений в Бишкеке