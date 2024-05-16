Воняет тухлыми яйцами. На заводе «Джунда» просят поменять фильтры

Депутат Шарапаткан Мажитова на заседании Жогорку Кенеша обратила внимание на деятельность нефтеперерабатывающего завода «Джунда».

Она отметила, что жители Кара-Балты поднимают вопрос о замене старых и установке новых фильтров на предприятии.

«В Кара-Балте запустили завод «Джунда», но не поменяли фильтры. Из-за этого воздух воняет тухлым яйцом. Жители жалуются, что даже вода из крана тоже стала вонять. Пусть предприятие работает, нам нужны заводы. Но жизнь 40-50 тысяч жителей под угрозой. Они могут заболеть разными болезнями. Пусть поменяют фильтры, они говорили, что заменят, но не сделали этого», — сказала Шарапаткан Мажитова.

Напомним, в Кара-Балте запущен нефтеперерабатывающий завод «Джунда». Его в середине марта посетил глава кабмина Акылбек Жапаров. Отмечается, что предприятие готово производить до 850 тысяч тонн топлива ежегодно.