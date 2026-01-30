Спикер ЖК проверил аварийные школы и детсады Кара-Балты

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу вместе с членами депутатской группы «Ата-Журт» совершил рабочую поездку в Кара-Балту, где ознакомился с состоянием социальных объектов.

В ходе инспекции торага осмотрел аварийное здание школы № 5, которое было приватизировано в 2011 году, а в 2018-м возвращено в госсобственность. Построенное в 1950-х годах здание полностью обветшало и не используется.

Местные власти предложили построить на его месте детский сад, а рядом со школой № 7 возвести дополнительный учебный корпус, чтобы устранить нехватку мест. В Кара-Балте эта проблема стоит остро: в очереди в детсады сегодня стоит около 1 тысяча 200 детей, а некоторые школы работают в три смены.

Нурланбек Тургунбек уулу поручил представителю Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ срочно подготовить проекты новых зданий: «Государство обязано создавать условия для качественного образования. Кара-Балта, как город рядом со столицей, должна полностью решить проблемы школ и детсадов», — отметил он.

Позже торага посетил школу № 7, где учатся свыше 1 тысячи 500 детей в три смены. Руководство школы заявило, что строительство нового корпуса позволит снять нагрузку и улучшить качество обучения. Председатель Жогорку Кенеша ознакомился с проектом будущего здания и поручил профильному министерству ускорить решение финансового вопроса.

Он также подчеркнул, что из-за затягивания работ в строительной сфере тендерные процедуры в этом направлении отменяются: «Министерство должно работать по новым подходам, обеспечивать скорость и качество. Старые методы расчета себя не оправдывают».

Спикер ЖК напомнил, что на развитие Кара-Балты недавно выделен 1 миллиард сомов, и призвал местные власти эффективнее использовать господдержку для решения социальных и инфраструктурных задач.

Делегацию сопровождали представители профильных ведомств и местных органов власти.