В Кара-Балте произошел инцидент с участием мужчины и девушки в одном из местных магазинов. По словам пострадавшей, конфликт начался на межнациональной почве.

«Мы с другом зашли за покупками. Незнакомый мужчина спросил у моего друга, кто он по национальности. Тот ответил, что уйгур. После этого мужчина начал оскорблять меня, называя проституткой за то, что я общаюсь с уйгуром. Я не выдержала и дала ему пощечину. Мы решили уйти из магазина, но жена того мужчины схватила меня за волосы, а потом ее муж несколько раз ударил меня кулаком по лицу», — рассказала девушка.

Фото из социальных сетей. В Кара-Балте мужчина избил девушку в магазине

Она добавила, что после происшествия с другом пошла к машине, но поняла, что потеряла телефон в магазине. Когда ее друг вернулся, женщина осталась в авто. В этот момент мужчина подошел, начал бить по стеклу автомобиля, открыл дверь и снова ударил ее. Девушка выбежала из машины и побежала по дороге, а мужчина побежал за ней, но прохожие остановили его.

Всех участников конфликта доставили в милицию. По словам нападавшего, женщина якобы украла у его жены золотую цепочку. Он потребовал с нее компенсацию в размере 30 тысяч сомов.

В настоящее время ведется разбирательство по факту происшествия.