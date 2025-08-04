В Кара-Балте мужчина избил девушку в магазине

В Кара-Балте произошел инцидент с участием мужчины и девушки в одном из местных магазинов. По словам пострадавшей, конфликт начался на межнациональной почве.
«Мы с другом зашли за покупками. Незнакомый мужчина спросил у моего друга, кто он по национальности. Тот ответил, что уйгур. После этого мужчина начал оскорблять меня, называя проституткой за то, что я общаюсь с уйгуром. Я не выдержала и дала ему пощечину. Мы решили уйти из магазина, но жена того мужчины схватила меня за волосы, а потом ее муж несколько раз ударил меня кулаком по лицу», — рассказала девушка.
Всех участников конфликта доставили в милицию. По словам нападавшего, женщина якобы украла у его жены золотую цепочку. Он потребовал с нее компенсацию в размере 30 тысяч сомов.
В настоящее время ведется разбирательство по факту происшествия.