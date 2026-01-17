В Кара-Балте обновят дорожные полосы: Минстрой показал эскизы

Профильный департамент при Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработал проект благоустройства дорожной полосы, расположенной в северной части Кара-Балты.

В пресс-службе ведомства отметили, что проект охватывает участок улицы Кожомбердиева между улицами Жайыл Баатыра и Крылова.

Предусмотрено обустройство остановок общественного транспорта, строительство пешеходных и велосипедных дорожек, а также установка опор освещения. Также планируется размещение малых архитектурных форм, озеленение территории и организация парковочных мест для транспорта.

Минстрой намерен внедрить единый дизайн-код для зданий, расположенных вдоль дорожной полосы.