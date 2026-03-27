Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте

Коллектив частной школы — образовательного комплекса «Билим» в Кара-Балте обратился в 24.kg. По словам педагогов, сегодня представители мэрии при участии правоохранительных органов начали процедуру выселения учреждения из здания.

Учителя сообщили, что в школе обучаются около 50 учеников, в их числе дети с инвалидностью, в том числе с диагнозами «ДЦП» и «аутизм». По их словам, выселение происходит без возможности завершить учебный год, а дальнейшая судьба учеников остается неизвестной.

Речь идет о трехэтажном здании на улице Гвардейской, 54. В советское время там располагалась швейная фабрика, позже объект перешел в частную собственность и сдавался в аренду. Юридически здание принадлежало ОсОО «Татина».

Как рассказали обратившиеся, в сентябре 2025 года владельцу предложили передать объект государству в «добровольно-принудительном порядке».

После кадровых изменений в ГКНБ собственник подал документы на оспаривание передачи. По словам педагогов, уже месяц продолжаются судебные разбирательства, а само здание находится под арестом.

Несмотря на это, заявляют в коллективе, муниципалитет Кара-Балты провел аукцион на аренду здания, победителем которого стал текущий арендатор. Учителя считают такие действия незаконными, поскольку, по их словам, при аресте любые операции с недвижимостью должны быть приостановлены.

Кроме акта о добровольной передаче, у них ничего нет. Они не показывают никакие бумаги и даже не представляются.

Педагоги

Коллектив образовательного комплекса сообщил, что обращался в правоохранительные органы и прокуратуру, однако, по их словам, результатов это пока не принесло.

Также в этом здании продолжает работать радиостанция. Один из сотрудников сообщил, что подал заявление о самоуправстве со стороны представителей мэрии Кара-Балты.

Комментарии от муниципалитета Кара-Балты пока не поступали.

