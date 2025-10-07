11:02
Общество

Реконструкция трассы Бишкек — Кара-Балта обошлась бюджету КР в $92 миллиона

Проект реконструкции стратегической трассы Бишкек — Кара-Балта, входящей в коридор ЦАРЭС (Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество), обошелся бюджету Кыргызстана в более $92 миллиона (из них кредит $68,5 миллиона и грант $9,5 миллиона). Об этом 24.kg рассказал инженер-дорожник группы реализации проектов Азиатского банка развития Министерства транспорта КР Нурмат Калмурзаев в ходе тура по проектам АБР.

По его словам, большая часть этой суммы, привлеченной через Азиатский банк развития (АБР), является долговым обязательством республики. «Строительство 52,5-километрового участка было завершено в 2024 году. Работы включали расширение трассы до четырех-шести полос, строительство шести новых мостов и реконструкцию семи подземных пешеходных переходов», — отметил Нурмат Калмурзаев.

24.kg
Фото 24.kg. Проекты АБР

Он добавил, что главным результатом проекта по реконструкции трассы стало не только сокращение ДТП на 18 процентов (данные МВД КР), но и законодательная реформа, введенная под требования АБР.

«Ключевым документом, закрепившим это требование на законодательном уровне, стало постановление кабинета министров Кыргызской Республики № 525 от 26 августа 2025 года, которое сделало аудит безопасности дорожного движения (АБДД) обязательной процедурой для всех автомобильных дорог. Таким образом, долг в $92 миллиона обернулся не только новой дорогой, но и новым законом, который обязывает все дорожное строительство в стране соответствовать высоким стандартам безопасности», — резюмировал Нурмат Калмурзаев.
