Власть

Депутат просит решить вопрос с мусорным полигоном в Кара-Балте

На заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Чойбеков обратил внимание на экологические проблемы Кара-Балты, в частности на ситуацию с мусорным полигоном.

Недавно он совместно с депутатами Кара-Балтинского городского кенеша посетил полигон и увидел там серьезные проблемы.

Как сообщил депутат, де-юре данный участок относится к Кара-Балтинскому горнорудному комбинату.

«В 2009 году было принято постановление правительства о передаче этой земли на 49 лет комбинату. Но фактически полигон используется мэрией города, куда свозятся отходы. Жители и представители местной власти просят рассмотреть вопрос передачи 21 гектара земли в муниципальную собственность. Из-за отсутствия статуса муниципальной земли мэрия не может вкладывать средства в благоустройство полигона, его очистку и улучшение санитарного состояния», — отметил Бактыбек Чойбеков.

Депутат обратился с просьбой к кабмину в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и предложил дать соответствующее протокольное поручение.
