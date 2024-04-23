21:20
USD 88.91
EUR 94.75
RUB 0.95
Власть

Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Жилищный Кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 13 марта.

«Цель — реализация гарантированного государством права военнослужащих, имеющих выслугу 20 календарных лет и более, приватизировать предоставленное им служебное жилое помещение», — отметили в пресс-службе.

В частности, часть 1 статьи 59 Жилищного кодекса (приватизация служебных жилых помещений) дополнена пунктом, согласно которому приватизация служебных жилых помещений допускается в исключительных случаях путем прямой продажи в собственность в том числе военнослужащим, имеющим выслугу 20 календарных лет и более.

Кроме того, внесены изменения в статью 12 Закона «О статусе военнослужащих».

— часть тринадцатая изложена в новой редакции, согласно которой военнослужащим, уволенным в запас или отставку по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов или семейным и другим важным обстоятельствам и имеющим выслугу 20 календарных лет и более, а также членам семьи военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы, занимаемые или предоставленные им служебные квартиры по избранному месту жительства передаются в личную собственность бесплатно;

— дополняется частью двадцать третьей, согласно которой военнослужащие, имеющие выслугу 20 календарных лет и более, имеют право приватизировать предоставленные им служебные квартиры путем прямой продажи.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292407/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял делегацию Сената Франции
Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Азербайджан
Ратифицировано соглашение о пребывании Азербайджано-Кыргызского фонда в Бишкеке
Садыр Жапаров посетил Ботанический сад после его реконструкции
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подписали семь документов. О чем они
Президент Казахстана наградил Садыра Жапарова орденом «Достык» І степени
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ
Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева
Государству в собственность вернули центральный автовокзал в Алайском районе
Президент Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Астану
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
&laquo;Такого нет на&nbsp;большинстве стадионов&raquo;. Садыр Жапаров о&nbsp;новом проекте «Такого нет на большинстве стадионов». Садыр Жапаров о новом проекте
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
23 апреля, вторник
21:20
На выставке в Минске рассказали о туристическом потенциале Кыргызстана На выставке в Минске рассказали о туристическом потенци...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 апреля: дожди
20:45
В России традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет
20:29
Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье. Президент подписал закон
20:26
Мэрия Бишкека не планирует повышать тариф на проезд