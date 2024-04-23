Военнослужащие смогут приватизировать служебное жилье. Президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Жилищный Кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О статусе военнослужащих»)». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 13 марта.

«Цель — реализация гарантированного государством права военнослужащих, имеющих выслугу 20 календарных лет и более, приватизировать предоставленное им служебное жилое помещение», — отметили в пресс-службе.

В частности, часть 1 статьи 59 Жилищного кодекса (приватизация служебных жилых помещений) дополнена пунктом, согласно которому приватизация служебных жилых помещений допускается в исключительных случаях путем прямой продажи в собственность в том числе военнослужащим, имеющим выслугу 20 календарных лет и более.

Кроме того, внесены изменения в статью 12 Закона «О статусе военнослужащих».

— часть тринадцатая изложена в новой редакции, согласно которой военнослужащим, уволенным в запас или отставку по возрасту, состоянию здоровья, сокращению штатов или семейным и другим важным обстоятельствам и имеющим выслугу 20 календарных лет и более, а также членам семьи военнослужащего, погибшего или умершего при исполнении обязанностей военной службы, занимаемые или предоставленные им служебные квартиры по избранному месту жительства передаются в личную собственность бесплатно;

— дополняется частью двадцать третьей, согласно которой военнослужащие, имеющие выслугу 20 календарных лет и более, имеют право приватизировать предоставленные им служебные квартиры путем прямой продажи.