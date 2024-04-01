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Власть

Вспышка кори. В Джалал-Абаде 61 процент населения вакцинирован

Идет рост заболеваемости корью. Об этом на комитете Жогорку Кенеша по социальной политике сообщила заместитель министра здравоохранения Айжамал Шамбетова.

По ее словам, если в прошлом году зарегистрировано 7,5 тысячи случаев кори, то сегодня более 6 тысяч.

«Проблем с вакцинами нет. В Джалал-Абадской области 61 процент населения прошел вакцинацию. В инфекционной больнице открыто три отделения», — сказала Айжамал Шамбетова.

Директор Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев рассказал, что с корью в медучреждение обращаются 40-60 человек.

«Мы не можем сказать, что заболеваемость корью снизилась. Проблема остается острой. Детей, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, оставляем в больнице, остальных отправляем на домашнее лечение», — отметил он.

По словам Гульжигита Аалиева, в настоящее время в семи отделениях инфекционной больницы лечатся 210 человек с корью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290393/
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