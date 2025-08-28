21:53
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок

Эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Айчурок Макилова в эфире «Биринчи радио» напомнила о важности получения профилактических прививок.

По ее словам, в Кыргызстане вакцинацию проводят на добровольной основе.

Однако согласно законодательству, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Читайте по теме
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью

«Согласно календарю профилактических прививок, есть вакцины, которые дети должны получить только в определенном возрасте. Например, если ребенок не получил БЦЖ, а ему уже 6-7 лет, эта вакцинация не проводится. Однако если ребенок не получил вакцину против кори, мы обязательно рекомендуем, чтобы он это сделал», — сказала Айчурок Макилова.

Она отметила, что используемые в стране вакцины соответствуют всем требованиям Всемирной организации здравоохранения и исламского шариата.

Вакцинация проводится бесплатно в центрах семейной медицины.

Напомним, по данным на 15 июля, в КР зарегистрировано 8 тысяч 672 подтвержденных случая кори, 10 летальных случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341361/
просмотров: 155
Версия для печати
Материалы по теме
Делайте прививки! Об опасности столбняка напомнили специалисты
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Бешенство неизлечимо, но прививка предотвращает смерть пострадавшего
Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз
Более 14 миллионов детей не получили за свою жизнь ни одной прививки — ВОЗ
Депутат Госдумы предлагает вакцинировать всех мигрантов от менингококка
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Вызовы в области плановой вакцинации в Кыргызстане сохраняются
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто служит стране: MEGA представила тариф «Мамлекеттик»
28 августа, четверг
21:48
Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помило...
21:22
Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 августа: солнечно и жарко
20:43
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
20:24
Опубликован кадр из фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в образе Путина