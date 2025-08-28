Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок

Эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Айчурок Макилова в эфире «Биринчи радио» напомнила о важности получения профилактических прививок.

По ее словам, в Кыргызстане вакцинацию проводят на добровольной основе.

Однако согласно законодательству, отсутствие профилактических прививок влечет временное ограничение в приеме граждан в организации образования в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.

«Согласно календарю профилактических прививок, есть вакцины, которые дети должны получить только в определенном возрасте. Например, если ребенок не получил БЦЖ, а ему уже 6-7 лет, эта вакцинация не проводится. Однако если ребенок не получил вакцину против кори, мы обязательно рекомендуем, чтобы он это сделал», — сказала Айчурок Макилова.

Она отметила, что используемые в стране вакцины соответствуют всем требованиям Всемирной организации здравоохранения и исламского шариата.

Вакцинация проводится бесплатно в центрах семейной медицины.

Напомним, по данным на 15 июля, в КР зарегистрировано 8 тысяч 672 подтвержденных случая кори, 10 летальных случаев.