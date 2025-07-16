В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью

После сезонного осенне-зимнего периода вспышки кори в Кыргызстане наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Об этом со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики сообщает Минздрав.

По его данным, эпидемиологическая ситуация начала улучшаться в июне: количество новых случаев стало постепенно снижаться.

С 1 по 15 июля по стране зарегистрировано всего 109 подтвержденных случая кори.

С начала года всего зарегистрировано 8 тысяч 672 подтвержденных случая кори, 10 летальных случаев.

Больше всего случаев приходится на детей младшего возраста. Более 85 процентов заболевших — это дети и подростки до 14 лет.

Эти данные подчеркивают необходимость своевременной вакцинации, особенно в раннем возрасте.

В ведомстве отметили, что последний подъем заболеваемости регистрировался с декабря 2024-го по март 2025-го, что связано с благоприятными погодными условиями для циркуляции вируса кори.

Причина высокой заболеваемости — низкий уровень вакцинации. Анализ показал, что 94 процента заболевших не были привиты, в том числе из-за отказов родителей, медицинского отвода и недостижения возраста.

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«В республике проведена кампания в ответ на вспышку кори, в рамках которой привито до 1 миллиона детей. Благодаря этой масштабной работе удалось спасти жизни многих детей и предотвратить тяжелые осложнения. Сегодняшний уровень заболеваемости корью наглядно демонстрирует эффективность проведенной кампании и подтверждает значимость своевременных профилактических мероприятий для защиты здоровья населения», — подчеркнули в Минздраве.

Чтобы избежать новых вспышек, необходимо добиться устойчивого охвата вакцинацией и сформировать коллективный иммунитет.

Министерство здравоохранения призывает родителей и всех граждан не откладывать вакцинацию. Прививки от кори входят в национальный календарь и доступны во всех учреждениях здравоохранения. Это бесплатно.