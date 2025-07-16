17:33
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью

После сезонного осенне-зимнего периода вспышки кори в Кыргызстане наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Об этом со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики сообщает Минздрав.

По его данным, эпидемиологическая ситуация начала улучшаться в июне: количество новых случаев стало постепенно снижаться.

С 1 по 15 июля по стране зарегистрировано всего 109 подтвержденных случая кори.

С начала года всего зарегистрировано 8 тысяч 672 подтвержденных случая кори, 10 летальных случаев.

Больше всего случаев приходится на детей младшего возраста. Более 85 процентов заболевших — это дети и подростки до 14 лет.

Эти данные подчеркивают необходимость своевременной вакцинации, особенно в раннем возрасте.

В ведомстве отметили, что последний подъем заболеваемости регистрировался с декабря 2024-го по март 2025-го, что связано с благоприятными погодными условиями для циркуляции вируса кори.

Причина высокой заболеваемости — низкий уровень вакцинации. Анализ показал, что 94 процента заболевших не были привиты, в том числе из-за отказов родителей, медицинского отвода и недостижения возраста.

Читайте по теме
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года

«В республике проведена кампания в ответ на вспышку кори, в рамках которой привито до 1 миллиона детей. Благодаря этой масштабной работе удалось спасти жизни многих детей и предотвратить тяжелые осложнения. Сегодняшний уровень заболеваемости корью наглядно демонстрирует эффективность проведенной кампании и подтверждает значимость своевременных профилактических мероприятий для защиты здоровья населения», — подчеркнули в Минздраве.

Чтобы избежать новых вспышек, необходимо добиться устойчивого охвата вакцинацией и сформировать коллективный иммунитет.

Министерство здравоохранения призывает родителей и всех граждан не откладывать вакцинацию. Прививки от кори входят в национальный календарь и доступны во всех учреждениях здравоохранения. Это бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336421/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Вызовы в области плановой вакцинации в Кыргызстане сохраняются
Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев
Охват вакцинацией против вируса папилломы человека в Кыргызстане растет
Вакцины от гепатита В в Кыргызстане достаточно
Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались
Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных
Кыргызстан проводит нацоценку охвата вакцинацией против кори и краснухи
Коклюш: половина заболевших в Кыргызстане — дети в возрасте до года
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
17:27
На Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономический форум На Иссык-Куле пройдет VII Кыргызско-Российский экономич...
17:11
МВД КР выявило масштабную коррупционную схему при ввозе мототехники из Китая
17:03
Турнир по футболу U-23 в Бишкеке. Болельщиков ждет насыщенная программа
17:00
Кто он, мэр столицы? Бишкекчане с трудом вспоминают имя градоначальника
16:45
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью