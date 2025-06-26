15:38
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев

В Кыргызстане, по данным на 17 июня 2025 года, зарегистрировано 8 тысяч 211 случаев кори. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, больше всего случаев (4,9 тысячи) зафиксировано в Бишкеке.

По регионам ситуация следующая:

  • в Оше — 549 случаев;
  • в Чуйской области — 962;
  • в Таласской — 201;
  • в Нарынской — 142;
  • в Баткенской — 265;
  • в Ошской — 629;
  • в Джалал-Абадской — 467;
  • в Иссык-Кульской — 107.

Чаще всего болеют дети младшего возраста.

Непривитыми оказались 7 тысяч 724 человека, или 94 процента.

С начала 2025 года в КР от осложнений кори скончались девять человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334290/
просмотров: 92
Версия для печати
Материалы по теме
Охват вакцинацией против вируса папилломы человека в Кыргызстане растет
Вакцины от гепатита В в Кыргызстане достаточно
Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались
Минсельхоз призвали использовать отечественные препараты для вакцинации животных
Кыргызстан проводит нацоценку охвата вакцинацией против кори и краснухи
Коклюш: половина заболевших в Кыргызстане — дети в возрасте до года
Бишкек остается в лидерах по заболеваемости корью
С начала 2025 года в КР зарегистрировано более 19 тысяч отказов от вакцинации
Вспышка кори. Не сомневаться в эффективности вакцины призывает Минздрав
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;ООН просят власти Кыргызстана не&nbsp;отказываться от&nbsp;троллейбусов в&nbsp;Бишкеке В ООН просят власти Кыргызстана не отказываться от троллейбусов в Бишкеке
В&nbsp;Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и&nbsp;когда должен их&nbsp;заменить В Кыргызстане меняют номерные знаки: кто и когда должен их заменить
Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна Находка посреди Иссык-Куля возмутила экипаж судна
Бизнес
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
MBANK предупреждает о&nbsp;недостоверной информации MBANK предупреждает о недостоверной информации
&laquo;Элдик Банк&raquo; увеличивает уставной капитал на&nbsp;60&nbsp;миллиардов сомов «Элдик Банк» увеличивает уставной капитал на 60 миллиардов сомов
Важно знать: О! не&nbsp;запрашивает коды и&nbsp;не&nbsp;продлевает договор по&nbsp;звонку Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
26 июня, четверг
15:37
На Сулайман-Тоо в Оше горит сухотравье. Работают четыре пожарных расчета На Сулайман-Тоо в Оше горит сухотравье. Работают четыре...
15:32
Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев
15:30
В южной части Бишкека 27 июня не будет воды
15:19
Договор о союзнических отношениях с Кыргызстаном ратифицирован в Казахстане
15:18
На организацию летнего отдыха в «Алтын-Балалыке» выделено 15 миллионов сомов