Вспышка кори. Зарегистрировано уже более 6,5 тысячи случаев

С начала года в стране зарегистрировано уже 6 тысяч 545 случаев кори. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, активная циркуляция вируса по-прежнему идет в Бишкеке, Чуйской, а также в Джалал-Абадской областях. Высокий рост заболеваемости связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

Министерством здравоохранения усилены профилактические и противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с корью. В Кыргызстане стартовал второй этап кампании по иммунизации в ответ на вспышку заболевания, который пройдет в Джалал-Абадской области. Прививку можно получить бесплатно в ЦСМ/ГСВ/ФАП и во временных прививочных пунктах в образовательных учреждениях.

Во всех других областях усилена наверстывающая иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной. В рамках второго этапа кампании иммунизации в ответ на вспышку кори дополнительная иммунизация в остальных регионах страны начнется по мере поступления дополнительных доз краснушно-коревой вакцины.