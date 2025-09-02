11:22
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори

В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Айчурок Макилова.

По ее словам, вспышка кори продолжается с 2023 года. Ситуация остается тревожной в Бишкеке, Чуйской, Ошской областях.

По данным Министерства здравоохранения, в столице зафиксировано более 5 тысяч случаев заболевания корью, Чуйской области — более 1 тысячи, Ошской области — более 700 случаев.

В Бишкеке в основном болеют дети от 1 до 4 лет, есть случаи среди детей до 1 года, которые еще не подлежат вакцинации.

Айчурок Макилова напомнила, что изменения в календаре прививок с 2024 года требуют ревакцинации в два года, но многие родители этого не знают.

Напомним, причина высокой заболеваемости — низкий уровень вакцинации. Анализ показал, что 94 процента заболевших не были привиты, в том числе из-за отказов родителей, медицинского отвода и недостижения возраста.

Минздрав призывает родителей и всех граждан не откладывать вакцинацию. Прививки от кори входят в национальный календарь и доступны во всех учреждениях здравоохранения. Это бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341824/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Перед школой кыргызстанцам напоминают о важности получения прививок
В Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью
Десять летальных случаев от кори зафиксировано в Кыргызстане с начала года
Ситуация с корью. В Кыргызстане зарегистрировано более 8 тысяч случаев
Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались
Кыргызстан проводит нацоценку охвата вакцинацией против кори и краснухи
Бишкек остается в лидерах по заболеваемости корью
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации
Вспышка кори. Наверстывающую иммунизацию в Кыргызстане запустят с 12 мая
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
11:17
В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании «Асман Эйрлайнс» В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании...
11:13
В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори
11:08
Дастан Джумабеков: Необходимо усилить пропаганду по возвращению мигрантов в КР
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
10:52
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство по миграции