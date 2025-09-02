В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила врач-эпидемиолог Республиканского центра иммунопрофилактики Айчурок Макилова.

По ее словам, вспышка кори продолжается с 2023 года. Ситуация остается тревожной в Бишкеке, Чуйской, Ошской областях.

По данным Министерства здравоохранения, в столице зафиксировано более 5 тысяч случаев заболевания корью, Чуйской области — более 1 тысячи, Ошской области — более 700 случаев.

В Бишкеке в основном болеют дети от 1 до 4 лет, есть случаи среди детей до 1 года, которые еще не подлежат вакцинации.

Айчурок Макилова напомнила, что изменения в календаре прививок с 2024 года требуют ревакцинации в два года, но многие родители этого не знают.

Напомним, причина высокой заболеваемости — низкий уровень вакцинации. Анализ показал, что 94 процента заболевших не были привиты, в том числе из-за отказов родителей, медицинского отвода и недостижения возраста.

Минздрав призывает родителей и всех граждан не откладывать вакцинацию. Прививки от кори входят в национальный календарь и доступны во всех учреждениях здравоохранения. Это бесплатно.