В ЦИК поступило первое заявление о намерении баллотироваться в Ошском округе

В ЦИК поступили первые заявления о намерении баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Заявление в порядке самовыдвижения подал Авазбек Абдугапаров.

Выдвижение кандидатов в депутаты по Ошскому одномандатному избирательному округу № 7 завершится 28 марта.

Напомним, 28 апреля состоятся досрочные выборы депутата по Ошскому одномандатному округу. Место стало вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия нардепа.

В этот же день пройдут досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Баткенскому и Кара-Суйскому одномандатным избирательным округам. Места стали вакантными после того, как ЦИК досрочно прекратила полномочия Искендера Матраимова и Нурлана Ражабалиева на основании поданных ими заявлений.