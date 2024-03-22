За нецензурную брань в адрес медработников предлагают штрафовать

Депутат парламента Айсулуу Мамашова инициировала поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях с целью защиты медицинских работников от насилия со стороны граждан и обеспечения безопасности труда медперсонала.

По словам нардепа, медработники сталкиваются с риском физической агрессии со стороны пациентов, их родственников или вовсе посторонних лиц.

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«Насилие в отношении медиков негативно сказывается на качестве медицинской помощи, так как создает стрессовую обстановку, отвлекает врачей от их профессиональных обязанностей и может привести к ошибкам в диагностике и лечении», — говорится в справке-обосновании.

Законопроектом предлагается введение более строгого наказания для лиц, совершивших насилие в отношении медицинских работников.

В частности, за причинение легкого вреда здоровью предусматривается штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (50-100 тысяч сомов) либо исправительные работы от шести месяцев до года с лишением права занимать определенные должности.

За хулиганство в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность, планируется наказывать штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или лишением свободы от трех до пяти лет.

Проявление неуважения к медработнику при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в виде нецензурной брани, непристойного поведения, оскорбительного приставания, демонстрации неприличных жестов (знаков), влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), на юридических — 250 (25 тысяч сомов).

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В справке-обосновании также отмечается необходимость обучения медицинского персонала методам деэскалации конфликтов и улучшения систем безопасности в медицинских учреждениях (установка видеонаблюдения, тревожных кнопок и так далее).

Отметим, что ранее группа депутатов Жогорку Кенеша предложила ввести уголовную ответственность в отношении лиц, угрожающих или применяющих насилие в отношении медицинских или фармацевтических и педагогических работников при исполнении ими профессиональных обязанностей. Кроме того, инициировано внесение в Уголовный кодекс статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинских работников».

В последнее время стали известны несколько случаев нападения на медработников. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев поручил юристам проработать вопрос их защиты на законодательном уровне. Кабинет министров поддержал инициативу об усилении уголовной ответственности за оскорбление медиков и других представителей общественно важных служб.