Нападение на медиков. Ассоциация медсестер обратилась к главе ГКНБ

Ассоциация медсестер Кыргызстана обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой защитить медицинский персонал.

В организации напомнили о нападении на медсестру Национального госпиталя 19 февраля.

«Просим принять меры по незамедлительному расследованию инцидента и привлечению виновных к ответственности в соответствии с законом. Медсестры играют жизненно важную роль в обеспечении заботы и лечения пациентов, их безопасность должна быть приоритетом», — говорится в обращении.

По данным Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения КР, в настоящее время проводится служебное расследование с привлечением профкомитета, юриста и ответственных специалистов Нацгоспиталя.

ЦК профсоюза работников здравоохранения взял на контроль:

— вопрос выяснения причин несчастного случая;

— возмещение материального ущерба за причиненный вред здоровью пострадавшей;

— исполнение требований статьи 168 Закона КР «Об охране здоровья граждан в КР» в части защиты чести, достоинства и профессиональной репутации медицинских работников, а также статьи 175 этого же закона в части обеспечения безопасных условий труда работников.

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«Учитывая возросший уровень насилия в отношении медицинских работников со стороны пациентов и сопровождающих их лиц, предлагаем внести дополнения в нормативные правовые акты (Трудовой кодекс КР, Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях, Закон КР «Об охране здоровья граждан КР») в части защищенности профессиональных и юридических прав медицинских работников», — отметили в ЦК.

Отметим, что пострадавшая медсестра на третьем месяце беременности, госпитализирована с угрозой прерывания беременности.

Она написала заявление в милицию.

Ранее заместитель главы кабмина Эдиль Байсалов заявлял, что кабинет министров поддерживает инициативу депутатов Жогорку Кенеша об усилении уголовной ответственности за оскорбление медиков и других представителей общественно важных служб.