В Жогорку Кенеше предложили штрафовать и лишать свободы за нападение на медиков

Группа депутатов Жогорку Кенеша предлагает ввести уголовную ответственность в отношении лиц, угрожающих или применяющих насилие в отношении медицинских или фармацевтических и педагогических работников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вынесен на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что причиной разработки проекта послужил рост количества фактов нападения на медицинских работников при исполнении обязанностей.

Авторы подчеркивают, что в основном врачи не обращаются в правоохранительные органы либо позже отзывают свои заявления.

«Медики работают в особых условиях, и встречается множество случаев оказания помощи обращающимся, среди которых бывают лица с агрессивным поведением, находящиеся в алкогольном, наркотическом опьянении и пьяные ядовитыми веществами. В то же время законодательством не допускается отказ от оказания медицинской помощи. Помимо представления угрозы здоровью и жизни конкретного сотрудника медицинской организации, нападение на врача также угрожает здоровью и жизни нуждающегося в экстренной медицинской помощи человека, лишая его возможности получить лечение. В таких случаях замена врача, фельдшера или иного специалиста требует много времени. В некоторых случаях пострадавший медработник может оказаться единственным специалистом, способным оказать помощь в определенное время и в определенном месте», — говорится в справке-обосновании.

На сегодня лица, применившие насилие в отношении врачей, наказываются в общем порядке. Иначе говоря, для медицинских работников не предусмотрена отдельная статья. Отсутствие норм, защищающих жизнь и здоровье медицинских работников, может привести к ухудшению доступности медицинской помощи и здоровья населения.

«Согласно информации Министерства здравоохранения, по состоянию на 2023-й общее число врачей, оказывающих медико-профилактическую помощь населению, составляет 13 тысяч 87 человек, общее число медицинских работников среднего звена — 32 тысячи 833 человека. В прошлом году 2 тысячи 125 врачей и 4 тысячи 898 работников среднего звена уволились. Несмотря на повышение заработной платы врачей, трудно жить в условиях дороговизны. Нападения за последнее время оказывают негативное влияние на медицинских работников, отбивая у них интерес к работе. В таких условиях в целях всесторонней поддержки и защиты медиков предлагается этот проект закона», — добавляют авторы.

Депутаты предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей «Угроза или применение насилия в отношении медицинского или фармацевтического и педагогического сотрудника» и предусмотреть следующие виды наказания:

за угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении медицинского или фармацевтического и педагогического работника в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей при наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы, — исправительные работы от двух месяцев до одного года, или штраф от 200 (20 тысяч сомов) до 500 (50 тысяч сомов) расчетных показателей, или лишение свободы до двух лет;

за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, — штраф от 500 (50 тысяч сомов) до 1 тысячи (100 тысяч сомов) расчетных показателей или лишение свободы от двух до пяти лет.

Нардеп Винера Раимбачаева также предлагает предусмотреть наказание за нападения на медицинских работников. Ее законопроект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Парламентарий отмечает, что необходимо законодательно гарантировать медицинским работникам государственную защиту их чести и достоинства, личной неприкосновенности и обеспечение достаточного уровня безопасности профессиональной деятельности, что является важнейшим условием при выполнении государственных задач по охране здоровья в профильном секторе.

Отсутствие действенных механизмов предупреждения нападений на медицинских работников может дискредитировать государство как ответственного за обеспечение прав и безопасности граждан.

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Винера Раимбачаева инициирует внесение в Уголовный кодекс статьи «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинских работников» и просит предусмотреть следующее наказание:

за угрозу применения насилия, причинение легкого вреда здоровью, незначительного материального (имущественного) ущерба — исправительные работы от двух месяцев до одного года или штраф от 200 до 500 показателей (от 20 тысяч до 50 тысяч сомов);

за применение насильственных действий, повлекшее менее тяжкий или тяжкий вред здоровью, причинение крупного ущерба — штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 тысяч до 100 тысяч сомов) или лишение свободы от одного года до трех лет;

за применение насильственных действий, повлекшее особо тяжкий вред здоровью, причинение особо крупного ущерба — лишение свободы от трех до пяти лет;

за то же деяние, повлекшее особо тяжкий вред здоровью пациента, — лишение свободы от пяти до восьми лет.

Также депутат предлагает внести в Кодекс о правонарушениях статью, согласно которой незаконное вмешательство лиц, не обладающих специальной компетентностью, в деятельность медицинских работников по оказанию медицинской помощи, а также воспрепятствование их законной профессиональной деятельности путем проявления неуважения, оскорбления и унижения, выраженного в нецензурной брани, демонстрации неприличных жестов или предметов, непристойном поведении, в том числе через средства массовой информации или телекоммуникационные сети, влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

Винера Раимбачаева также считает, что медицинские работники имеют право на страхование случаев получения увечья здоровью/травмы, нанесенных им со стороны пациентов, их родственников или иных третьих лиц при исполнении ими служебных или профессиональных обязанностей. Она предлагает внести соответствующие изменения в Закон «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике».