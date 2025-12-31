МИД КР дал разъяснения о новых требованиях для въезда на территорию Грузии

МИД Кыргызстана дал разъяснения о новых требованиях для въезда иностранцев на территорию Грузии.

С 1 января 2026 года в стране будут действовать новые правила въезда для всех иностранцев: они обязаны иметь действующий полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на весь период пребывания на территории Грузии.

Данное условие введено в соответствии с законодательством государства в сфере туризма и распространяется на поездки с туристическими, деловыми и частными целями.

Страховой полис может быть оформлен как в грузинской, так и в иностранной страховой компании и должен быть представлен в бумажном или электронном виде на грузинском либо английском языке.

Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 тысяч грузинских лари (GEL). Страховой полис должен содержать следующую обязательную информацию:

— стороны договора страхования;

— территория действия страхования;

— предмет страхования;

— даты начала и окончания действия страхового покрытия;

— страховые риски;

— сумма страхового возмещения;

— размер страховой премии;

— место и условия оплаты.

В свете вышеизложенного внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам КР, планирующим поездки в Грузию, заблаговременно ознакомиться с новыми правилами въезда, учитывать возможные дополнительные требования перевозчиков и пограничных служб, а также оформлять медицинскую страховку до начала поездки. Указанные документы рекомендуется иметь в бумажном виде, так как они могут быть затребованы при прохождении пограничного контроля.

Одновременно МИД отмечает необходимость соблюдать требования миграционного законодательства, включая наличие страхового полиса, действительного заграничного паспорта, обратного билета, подтверждения бронирования места проживания.

Настоящая информация носит разъяснительный характер и не является гарантией въезда в Грузию.