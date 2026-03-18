Происшествия

В Грузии задержали 72 жителей одного села за «причастность к воровскому миру»

В Грузии задержали 72 жителей одного села за «причастность к воровскому миру». Об этом сообщает издание Interpressnews.

Отмечается, что это произошло в результате спецоперации МВД Грузии в селе Шарабидзе в Аджарии. На сегодня это наибольшее число задержанных по этой статье в ходе одной операции.

По данным СМИ, в одном из домов скрывались сразу три подозреваемых. При их задержании спецназовец случайно выстрелил из автомата, пуля разбила зеркало, и осколком ранило 68-летнюю женщину, она госпитализирована. Также в больницу доставлены два брата, нанесшие сами себе ножевые ранения при задержании.

Дело закончилось небольшой акцией протеста со стороны ряда оставшихся на свободе жителей села у районного отделения МВД.

За «причастность к воровскому миру» в Грузии можно получить крупный штраф, а также от 7 до 15 лет лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366540/
