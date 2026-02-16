Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом

В Кыргызстане ежегодно в ДТП в среднем погибают около 800 человек — по этому показателю страна занимает одно из лидирующих мест в регионе. В этой сфере под личным руководством президента начались реформы: упразднены частные автошколы, увеличены сроки обучения водителей, возвращается обязательный техосмотр.

На этом фоне международная команда экспертов в области дорожной безопасности и транспортных реформ выразила готовность делиться знаниями и практическим опытом с государственными структурами Кыргызстана. Мы поговорили с доктором наук, президентом Евразийской сети инспекции автомобилей (EVIN) Давидом Месхишвили о том, как можно свести к нулю смертность на дорогах и какой опыт Грузии может быть полезен в этом направлении.

Фото собеседника. Давид Месхишвили

— Давид, что именно побудило ваше экспертное объединение обратиться с официальным заявлением к президенту Кыргызстана?

— Главным импульсом для нашего обращения стала твердая политическая воля руководства страны к коренному реформированию системы дорожной безопасности. Особого уважения заслуживает тот факт, что президент СадырЖапаров открыто заговорил о личной трагедии в своей семье. Для такого заявления требовалось огромное человеческое и политическое мужество. Это стало для нас решающим аргументом: мы увидели не просто официальный курс, а глубокую личную приверженность лидера делу спасения жизней на дорогах. Кыргызстан сейчас находится на важном этапе цифровой трансформации. Стремление страны к модернизации транспортного сектора на основе инноваций полностью совпадает с нашими целями.

— Что на практике означает концепция VisionZero и почему вы считаете ее применимой для Кыргызстана?

— VisionZero — это принцип, согласно которому ни одна человеческая жизнь не может быть ценой за мобильность. Мы должны полностью сменить философию: человек может ошибиться, нарушить правило или растеряться, но эта ошибка не должна стоить ему жизни.

К сожалению, в странах нашего региона общество настолько привыкло к дорожным происшествиям, что гибель людей на дорогах стала восприниматься едва ли не как норма.

Смерть на дороге — это не трагическая случайность, с которой нужно смириться, а системный сбой, который можно и нужно предотвратить. Давид Месхишвили

По концепции вся система дороги, транспортные средства, скоростные режимы должны быть спроектированы так, чтобы страховать человека и защищать его в случае ошибки. Это означает переход от системы наказаний к интеллектуальному управлению, где технологии, жесткий технический контроль и правильная инфраструктура исключают коррупцию и минимизируют трагедии.

Почему это применимо для Кыргызстана? Я отвечу: а почему нет?! Кыргызстан способен достичь самого высокого уровня дорожной и экологической безопасности в регионе.

— Чего, по вашему мнению, сегодня не хватает государственной политике в этой сфере — законов, контроля или институциональной ответственности?

— Необходима единая лидирующая структура, ответственная за безопасность дорожного движения. Отсутствие такого ядра в исполнительной власти ведет к распылению ответственности: когда за безопасность отвечают все понемногу, в итоге не отвечает никто, и невозможно найти слабое звено. Нужен системный подход.

Например, «потенциальным убийцам» — кто садится за руль в состоянии опьянения или грубо превышает скорость — санкции должны быть максимально жесткими. Только штрафов мало, нужно физически и технически исключить для них возможность завести автомобиль и тронуться с места.

Есть и вторая категория — это водители, которые нарушают не из злого умысла. Они часто становятся жертвами коррупционной системы. Например, человек получил водительское удостоверение без должного обучения и провоцирует ДТП просто из-за отсутствия навыков. В этих случаях на системе лежит больше ответственности, чем на водителе. Наказывать «жертв системы», когда сама система нарушает закон, бессмысленно.

— О каких сроках и скольких спасенных жизнях мы говорим, если реформы начнутся прямо сейчас?

— Сроки достижения этих результатов напрямую зависят от того, насколько мощной и системной будет поддержка властей. Если исполнительные структуры включатся в процесс в полную силу, то реально добиться сокращения смертности и количества ДТП на 25 процентов уже в течение 3–5 лет, а за 5–10 лет — и вовсе сократить эти показатели на 50 процентов. Если переложить эти проценты на реальность Кыргызстана, картина становится еще более наглядной. В 2025 году на дорогах республики погибло около 900 человек и еще 12 тысяч получили травмы. Так вот, на первом этапе нашей работы мы сможем спасти от гибели 225 человек и уберечь от увечий 3 тысяч граждан. На втором этапе количество спасенных жизней вырастет до 450, а предотвращенных травм — до 6 тысяч.

— Какие элементы грузинского опыта можно безболезненно адаптировать в кыргызских реалиях?

— Грузия прошла довольно долгий путь многопрофильных реформ, и целью каждой из них было предоставление гражданам быстрых сервисов и полное очищение системы от коррупции. Например, была упразднена государственная автоинспекция и создана современная патрульная полиция. За последние два десятилетия я не припомню ни одного случая, чтобы сотрудник патрульной полиции взял взятку. Не существует ни одного случая, чтобы сотрудник Агентства обслуживания МВД взял деньги за выдачу водительского удостоверения.

Также реформа техосмотра стала одним из решающих факторов, но успех обеспечил целый комплекс конкретных мер. Давид Месхишвили

Во-первых, это оснащение дорог «умными камерами» и секционными радарами. В отличие от обычных радаров, они замеряют среднюю скорость на участке пути, что приучает к дисциплине на всем маршруте. Особую роль здесь играют «умные камеры», которые автоматически распознают номерные знаки автомобилей, не прошедших техосмотр. Внедрение этого механизма обеспечило практически полный контроль над технической исправностью автопарка: система сама выявляет нарушителей в потоке без участия человека.

Во-вторых, это внедрение балльной системы на водительских удостоверениях. Именно этот шаг уравнял всех перед законом: тех, кто не боится денежных штрафов из-за высокого достатка, пугает реальная перспектива потери водительского удостоверения. Это заставило водителей по-настоящему ими дорожить.

Мне приятно, что я был одним из авторов этой реформы в Грузии, и она считается успешной, так как уже в первые три года после ее внедрения количество погибших и пострадавших сократилось на 25 процентов. Реформа еще не завершена и продолжается в соответствии с евродирективами.

— В Кыргызстане возвращают обязательный техосмотр, вводя с 2026 года тестовый режим. Значит, страна идет в правильном направлении?

— Согласно различным исследованиям, в развивающихся странах от 25 до 35 процентов смертей в ДТП приходится на технически неисправные автомобили. Реформа системы техосмотра — один из решающих факторов в концепции VisionZero. Кыргызстан должен в первую очередь начать реформирование системы техосмотра. По нашему опыту для полной модернизации системы требуется один—два года. Решающее значение здесь имеет полная прозрачность.

Существует несколько моделей устройства, но во всех современных подходах контакт между инспектором и водителем сведен к минимуму. Давид Месхишвили

Инспектор проверяет автомобиль с помощью соответствующего оборудования, а результаты в режиме «лайв» передаются в единую информационную базу так, что инспектор не может их изменить или ими манипулировать.

В Грузии у людей был страх, что они не пройдут проверку и практически останутся без автомобилей. Но с учетом того, что реформа проводилась поэтапно и требования ужесточались постепенно, водители смогли привести свои автомобили в порядок. У водителей уже сформировалась привычка следить за техническим состоянием своих автомобилей. Более того, многие осознали, что техосмотр — это не карательная мера, а жизненно важный процесс. Это механизм, позволяющий вовремя выявить скрытые неисправности, которые, останься они незамеченными, могли бы стоить жизни самому водителю и членам его семьи.

— Почему нынешняя подготовка водителей не дает нужного уровня безопасности?

— Проблема и в том, что обучение часто проходит на устаревших базах и по методам, которые соответствовали движению 20—30-летней давности. Современный плотный трафик и технологии SmartSolutions требуют совершенно иного уровня подготовки. Сами инструкторы зачастую являются представителями старой школы и передают ученикам не строгое соблюдение закона, а устоявшиеся на дорогах «неформальные правила».

Трагедия в том, что инструктор, способствующий получению прав без знаний, не осознает: он ставит под удар своих же близких. Завтра этот «ученик», уже в статусе законного водителя, но не владеющий навыками безопасного вождения, выедет на ту же дорогу, по которой идет семья самого инструктора. Нужно называть вещи своими именами: человек с водительским удостоверением, но без знаний — это потенциальный убийца, а тот, кто помог ему незаконно получить этот документ, — организатор и планировщик этого преступления.

—Может ли ужесточение требований к подготовке водителей дать быстрый эффект или это долгосрочная мера?

— Эффект от реформы может быть быстрым только при условии тотальной технологической модернизации системы. Для поэтапной трансформации системы автошкол потребуется не более двух лет, и этот процесс должен идти по двум параллельным линиям. Во-первых, это внедрение современных программ и актуальной материально-технической базы, которая отвечает вызовам сегодняшнего плотного трафика, а не нормам прошлого века. Во-вторых, это тотальный цифровой мониторинг: внедрение программных решений, которые контролируют каждый этап обучения. Это исключит человеческий фактор и любые «хитрости», гарантируя, что человек реально прошел подготовку.

Однако нельзя игнорировать масштаб существующей проблемы: на дорогах уже находится огромное количество водителей, которые не прошли должной подготовки и не обладают навыками безопасного вождения. Это создает критические риски для всех участников движения уже сегодня. Мы имеем дело с массой людей, которых система не научила прогнозировать опасность и контролировать ситуацию. Именно поэтому внедрение современных технологий — это не просто план на будущее, а единственный способ оперативно перекрыть канал появления новых неподготовленных водителей. Внедрение жесткого цифрового фильтра и современных программ обучения создаст гарантию того, что каждый новый выпускник автошколы будет реально готов к дорожным условиям. Это фундамент для реального сокращения числа ДТП и ключевое условие для сохранения жизней.