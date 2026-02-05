Из Грузии экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве гражданин Кыргызстана

В Кыргызстан доставлен разыскиваемый гражданин С.Т., обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, экстрадиция стала возможной благодаря скоординированным действиям Генеральной прокуратуры КР и компетентных органов Грузии.

Фото Генпрокуратуры

После прибытия в страну С.Т. водворен в следственный изолятор, где продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного преследования.

В Генеральной прокуратуре отмечают, что работа по установлению местонахождения, задержанию и экстрадиции граждан, скрывающихся за рубежом от уголовной ответственности, ведется на постоянной основе.