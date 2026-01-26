20:18
Общество

В России ужесточат законодательство против иноагентов

Госдума в ближайшее время начнет рассмотрение законопроекта об усилении контроля за финансами иностранных агентов, пишет DW со ссылкой на спикера парламента России Вячеслава Володина.

«Это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также оперативно реагировать на нарушения ими законодательства», — заявил он.

Новая инициатива российских законодателей предполагает переход на электронный обмен данными: Министерство юстиции сможет запрашивать сведения о счетах и денежных переводах иноагентов в цифровом формате, а банки и госорганы будут обязаны передавать такую информацию в течение трех рабочих дней.

Уже сейчас банки РФ по запросу Минюста обязаны предоставлять данные о счетах, вкладах и операциях иноагентов, но пока делают это в бумажном виде.
