12:10
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Происшествия

В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130

В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. Самолет упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от грузино-азербайджанской границы. С-130 возвращался в Турцию из Азербайджана, сообщает Министерство обороны Турции.

В Грузнавигации заявили, что судно пропало с радаров без подачи сигнала бедствия.

На опубликованных в сети кадрах крушения видно, как вращающийся самолет падает с большой высоты, оставляя за собой шлейф дыма.

На борту в момент катастрофы находились 20 турецких военнослужащих, включая членов экипажа, предварительно, все они погибли.

В Минобороны Турции заявили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована спасательная операция и поиск черных ящиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350541/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Для экс-мэра Стамбула прокуроры требуют до 2 тысяч 352 лет лишения свободы
В США разбился грузовой самолет UPS — 7 погибших, 11 раненых
Санкции. Турция увеличила закупки нефти в Ираке и Казахстане вместо России
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда
Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла с Грузией вничью
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла товарищеский матч команде Грузии
Археологи в Турции нашли хлеб VII или VIII века с изображением Иисуса Христа
В Стамбуле мужчину приговорили почти к четырем годам тюрьмы за убийство кота
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
В&nbsp;ГУВД опровергли сообщения о&nbsp;незаконном задержании семьи в&nbsp;Токмоке В ГУВД опровергли сообщения о незаконном задержании семьи в Токмоке
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
12:09
Введен временный запрет на сбор и использование отдельных видов растений Введен временный запрет на сбор и использование отдельн...
12:00
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7
11:50
Ремонтные работы завершены, отключения света не производятся — БПЭС
11:49
Генпрокуратура инициирует конфискацию имущества без обвинительного приговора
11:44
Глава кабмина Кыргызстана совершит рабочий визит в Казахстан