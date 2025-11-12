В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. Самолет упал в муниципалитете Сигнахи примерно в пяти километрах от грузино-азербайджанской границы. С-130 возвращался в Турцию из Азербайджана, сообщает Министерство обороны Турции.

В Грузнавигации заявили, что судно пропало с радаров без подачи сигнала бедствия.

На опубликованных в сети кадрах крушения видно, как вращающийся самолет падает с большой высоты, оставляя за собой шлейф дыма.

На борту в момент катастрофы находились 20 турецких военнослужащих, включая членов экипажа, предварительно, все они погибли.

В Минобороны Турции заявили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована спасательная операция и поиск черных ящиков.