Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла с Грузией вничью

Вторая товарищеская игра команд Кыргызстана и Грузии, которая состоялась в Тбилиси, завершилась ничьей.

Команда Нуржана Джетыбаева сыграла против сборной Грузии матч-реванш.

В первом тайме наши спортсмены забили два года в ворота соперника — оба результативных маневра принадлежат Эрнесту Сайпидинову.

В середине второго тайма команда Грузии забила первый ответный гол, а за 22 секунды до финального свистка смогла поразить ворота кыргызстанцев еще раз.

Матч завершился вничью 2:2.

19 октября команды уже провели первую товарищескую игру, где сборная КР вела в счете 2:1, но в итоге уступила — 2:3.

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии — 2026.