08:31
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Спорт

Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла с Грузией вничью

Вторая товарищеская игра команд Кыргызстана и Грузии, которая состоялась в Тбилиси, завершилась ничьей.

Команда Нуржана Джетыбаева сыграла против сборной Грузии матч-реванш.

В первом тайме наши спортсмены забили два года в ворота соперника — оба результативных маневра принадлежат Эрнесту Сайпидинову.

В середине второго тайма команда Грузии забила первый ответный гол, а за 22 секунды до финального свистка смогла поразить ворота кыргызстанцев еще раз.

Матч завершился вничью 2:2.

19 октября команды уже провели первую товарищескую игру, где сборная КР вела в счете 2:1, но в итоге уступила — 2:3.

Сборная Кыргызстана готовится к финальной стадии Кубка Азии — 2026.
Ссылка: https://24.kg/sport/348013/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу снова сыграет с Грузией
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Узбекистану в товарищеском матче
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла товарищеский матч команде Грузии
Сборная Кыргызстана по футзалу сыграет товарищеские матчи с командой Грузии
Нуржан Джетыбаев стал главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу
Сборная Кыргызстана по футзалу вышла в финальный раунд Кубка Азии
Гражданин, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, экстрадирован из Грузии
Отбор на Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Палестины
Новый сезон Суперлиги Кыргызстана по футзалу стартует 6 сентября
Сборная Кыргызстана по футзалу во втором матче проиграла команде Венгрии
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI&nbsp;Всемирных игр кочевников Айсулуу Тыныбекова стала амбассадором VI Всемирных игр кочевников
Кыргызстанки вышли в&nbsp;плей-офф чемпионата мира по&nbsp;пляжному волейболу в&nbsp;Мексике Кыргызстанки вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу не&nbsp;прошла в&nbsp;финальный раунд Кубка Азии Женская сборная Кыргызстана по футболу не прошла в финальный раунд Кубка Азии
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу проиграла Узбекистану в&nbsp;товарищеском матче Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла Узбекистану в товарищеском матче
Бизнес
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
22 октября, среда
08:28
Ош останется без воды на сутки: проведение санитарно-профилактических работ Ош останется без воды на сутки: проведение санитарно-пр...
08:09
Матч-реванш. Сборная Кыргызстана по футзалу сыграла с Грузией вничью
07:55
Разработку детального плана города Манас обсудили специалисты Минстроя
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 октября, вторник
23:40
Эксперты отмечают замедление роста аудитории у мобильной версии ChatGPT
23:24
В Кыргызстане разработали инновационную биллинговую систему ABilling
23:04
Блогер Илья Варламов попал в список террористов и экстремистов
22:47
Бишкекчане жалуются на шум и пыль от стройки
22:26
В Праге хотят запретить электросамокаты после многочисленных жалоб горожан