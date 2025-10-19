Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла товарищеский матч команде Грузии, который прошел вчера в Тбилиси. Об этом в соцсетях сообщила ассоциация данного вида спорта.

В первом тайме наши спортсмены пропустили гол, затем отыграли. Ислам Туратбеков забил ответный гол и сравнял счет — 1:1.

Во втором тайме Дарияр Талайбеков забил второй гол в ворота сборной Грузии.

Соперникам удалось дважды поразить ворота кыргызстанцев и в итоге вырвались вперед со счетом 3:2.

20 октября состоится еще одна игра между командами.

Напомним, наша команда проводит учебно-тренировочные сборы в рамках подготовки к Кубку Азии 2026 года. Финальная часть Кубка Азии пройдет в Индонезии с 27 января по 7 февраля. На турнире выступят 16 сборных, которые будут разделены на четыре группы.