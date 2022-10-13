Кворума нет. Парламентарии после обеда не вернулись на свои рабочие места

Депутаты Жогорку Кенеша после обеда не вернулись на свои рабочие места.

Вице-спикер Жамиля Исаева, подождав коллег в зале заседания с 14.00 до 14.15, объявила перерыв на 15 минут. Но в 14.30 регистрацию прошли всего 40 нардепов.

«Кворума нет. До следующей недели перерыв», — заявила вице-спикер.

Сегодня депутаты не успели рассмотреть ни один законопроект. Начало заседания они посвятили поздравлению экс-спикера Алманбета Матубраимова. Затем час они задавали разные вопросы, где поднимали проблемы округов.

На сегодня в повестке дня стоял вопрос населенных пунктов Баткенской области, предложенный администрацией президента. Его просили рассмотреть в закрытом режиме.