Депутатам Жогорку Кенеша раздали планшеты

Депутатам Жогорку Кенеша выдали планшеты. Об этом сообщил парламентарий Дастан Бекешев.

По его словам, 3 апреля устройства уже протестировали на заседании комитета по бюджету.

Отмечается, что теперь докладчики смогут подключать специалистов и руководителей управлений онлайн прямо во время заседаний. Все материалы будут храниться в облаке, без необходимости печати.

По словам Бекешева, это позволит существенно сократить расходы, поскольку отдельные законопроекты достигают более 100 страниц и ранее тиражировались для всех депутатов.

Он также добавил, что парламентарии смогут использовать искусственный интеллект для краткого пересказа документов, однако подчеркнул, что важно не злоупотреблять такими инструментами.