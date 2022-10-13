20:29
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Давление на СМИ

Нам нужна свобода слова. В парламенте призывают поддержать независимые СМИ

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты Мирлан Самыйкожо и Винера Раимбачаева выступили в поддержку независимых СМИ.

Мирлан Самыйкожо отметил, что попытки приструнить журналистов ограничивают свободу слова и свободу мысли.

По словам Винеры Раимбачаевой, независимые средства массовой информации помогают, они необходимы.

«Азаттык», «Клооп», «Кактус» нам нужны. Их расследования, материалы раскрывают нам глаза, помогают нам. Мы должны поддержать их работу», — сказала она.

Как ранее сообщалось, сегодня у офиса радио «Азаттык» проходит митинг. Собравшиеся требуют закрыть три издания: «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media и принять закон об иноагентах.

Напомним, накануне в своем Telegram-канале депутат парламента Дастан Бекешев сообщил, что коллега Надира Нарматова собирает подписи под неким обращением к президенту с просьбой закрыть ряд СМИ. В частности, по его словам, она требует закрыть «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media.

Сама Надира Нарматова стала отрицать эту инициативу. Но участники мититнга заявили, что она их поддерживает.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/247964/
просмотров: 2696
Версия для печати
Материалы по теме
«Репортеры без границ» призывают принять меры против ликвидации Kloop
Садыр Жапаров прокомментировал свободу слова в стране и соблюдение прав человека
Новый закон о СМИ на 95 процентов списан с российских аналогов — Жанар Акаев
СМИ, иноагенты, обыски по-новому. Что еще обсуждали депутаты в январе
От Аскара Акаева до Садыра Жапарова: хроника подавления свободной прессы
В Жогорку Кенеше презентовали новый веб-портал
Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой
Международная федерация журналистов встревожена действиями против свободы слова
Давление на СМИ. В Кыргызстане хоронят свободу слова
Депутат напомнила властям, как они сами в тяжелые времена обращались в СМИ
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников&nbsp;&mdash; Мирлан Самыйкожо Авария на ТЭЦ. Взрыв произошел из-за халатности чиновников — Мирлан Самыйкожо
Эдиль Байсалов обещает, что до&nbsp;июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками Эдиль Байсалов обещает, что до июня всех учителей страны обеспечат ноутбуками
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
20:17
Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса читателей 24.kg Полдня о смартфоне могу и не вспоминать. Итоги опроса ч...
19:48
Жителя Оша подозревают в распространении в соцсетях экстремистских материалов
19:16
Посольство Китая объявило набор на стипендиальную программу. Начата регистрация
18:48
К остановке на проспекте Айтматова приходится идти по грязи — нет тротуара
18:10
Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков