Нам нужна свобода слова. В парламенте призывают поддержать независимые СМИ

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты Мирлан Самыйкожо и Винера Раимбачаева выступили в поддержку независимых СМИ.

Мирлан Самыйкожо отметил, что попытки приструнить журналистов ограничивают свободу слова и свободу мысли.

По словам Винеры Раимбачаевой, независимые средства массовой информации помогают, они необходимы.

«Азаттык», «Клооп», «Кактус» нам нужны. Их расследования, материалы раскрывают нам глаза, помогают нам. Мы должны поддержать их работу», — сказала она.

Как ранее сообщалось, сегодня у офиса радио «Азаттык» проходит митинг. Собравшиеся требуют закрыть три издания: «Клооп», «Азаттык» и Kaktus.media и принять закон об иноагентах.