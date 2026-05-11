18:24
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

Лидер фракции «Ынтымак» в БГК может стать депутатом Жогорку Кенеша

После отказа Темирлана Айтиева от мандата депутата по избирательному округу № 20 место в Жогорку Кенеше может перейти Максату Алымбекову, занявшему следующее место по итогам выборов.

из интернета
Фото из интернета

На выборах Айтиев набрал 9 тысяч 21 голос, или 29,04 процента. Алымбеков получил 2 тысячи 867 голосов — 9,23 процента.

Максат Алымбеков — депутат Бишкекского городского кенеша 28-го и 29-го созывов, а также лидер фракции «Ынтымак».

Он родился 5 июня 1984 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «экономика».

Ранее Алымбеков также занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373376/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось в 1 миллиард 810 миллионов сомов
В 2025 году на матпомощь депутатам и их помощникам выделили 1,8 миллиона сомов
Без бумажных копий: в Жогорку Кенеш внесли закон о цифровых документах
Спикеры парламентов Кыргызстана и Узбекистана обсудили развитие сотрудничества
ЦИК признала Улана Сариева депутатом Жогорку Кенеша
Дорожный фонд меняют: часть миллиардов направят на чиновников и технику
Торага Жогорку Кенеша обсудил с депутатом Бундестага Германии вопросы миграции
Жогорку Кенеш ужесточил контроль за шумом
Жогорку Кенеш одобрил отчет Генпрокуратуры за 2025 год
Чиновников освободят от визитов в Жогорку Кенеше. Они будут участвовать онлайн
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
18:10
Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проек...
18:05
Пять медалей выиграли ученики из Кыргызстана на олимпиаде по математике
18:03
Ограждения вокруг домов. Мэр Бишкека ответил, почему их сносят
17:57
Почти 33 тысячи нарушений ПДД выявили в Кыргызстане за 10 майских дней
17:40
У министра энергетики появился новый заместитель