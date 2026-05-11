Лидер фракции «Ынтымак» в БГК может стать депутатом Жогорку Кенеша

После отказа Темирлана Айтиева от мандата депутата по избирательному округу № 20 место в Жогорку Кенеше может перейти Максату Алымбекову, занявшему следующее место по итогам выборов.

На выборах Айтиев набрал 9 тысяч 21 голос, или 29,04 процента. Алымбеков получил 2 тысячи 867 голосов — 9,23 процента.

Максат Алымбеков — депутат Бишкекского городского кенеша 28-го и 29-го созывов, а также лидер фракции «Ынтымак».

Он родился 5 июня 1984 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «экономика».

Ранее Алымбеков также занимал должность руководителя аппарата мэрии Бишкека.