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Власть

Кыргызстан продолжает работу по внесению изменений в устав ОДКБ

Первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев принял участие в консультациях заместителей министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим совместным заседаниям Совета министров иностранных дел и министров обороны, а также Комитета секретарей советов безопасности и очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. В частности, делегации обсудили и доработали ряд важных документов, обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности, подчеркнули важность совместного противостояния новым вызовам и угрозам.

«Нуран Ниязалиев проинформировал участников консультаций о последствиях военной агрессии Таджикистана в отношении Кыргызстана. Он призвал стороны к скорейшему запуску механизмов ОДКБ для недопущения впредь вооруженного вторжения и решению всех разногласий между государствами мирными средствами в соответствии с Договором о коллективной безопасности и уставом ОДКБ. В этом контексте предложено принять совместное заявление и внести дополнения в уставные документы ОДКБ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/247490/
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