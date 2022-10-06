В парламенте продолжают ругаться. Теперь депутат и замглавы кабмина

Сегодня на заседании парламента поругались депутат Улан Бакасов и заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев.

Нардеп заявил, что население жалуется на повышение стоимости битума. Если раньше его покупали по 45 сомов, теперь он стоит 75, при этом его качество оставляет желать лучшего.

Бакыт Торобаев ответил, что впервые слышит о плохом качестве битума.

«В этом году 20 тысяч тонн битума пришло. 134 тысячи квадратных метров дорог было отремонтировано, проведен ямочный ремонт. 450 километров асфальтовых дорог было сделано... Если у вас есть факты, предоставьте», — сказал чиновник.

Улан Бакасов заявил, что у него есть факты.

«Если вы не проинформированы, тогда знаете это. Битум, который покупали по 40 сомов, теперь стоит 75. Битум казахский, он плохой. Знайте это», — сказал депутат.

Он добавил, что изучил ситуацию, оказалось, что некоторые фирмы по завышенной цене привезли.

«Я вам факты говорю. Вы в прошлый раз обещали 5 километров асфальта отремонтировать в Нарыне. Этого не было сделано. Ни одного метра не было сделано. Вы обещали, почему не отвечаете за слова свои», — заявил нардеп.

Между чиновником и нардепом произошла перепалка.

«Какое слово я говорил? Я сказал, что, если в рамках закона будет, тогда сделаем. Я знаю все. Я говорил, что в план внесем, если деньги будут, сделаем. Принеси видео тогда. Улан, ты перегибаешь. На ровном месте споришь», — парировал замглавы кабмина

Улан Бакасов потребовал обращаться к нему на вы.

В итоге после вмешательства других депутатов, Бакыт Торобаев извинился за эмоции.

«Мы тоже не сидим просто так. Мы в этом году 1 миллиону 368 тысячам гражданам подняли пенсии, пособия, зарплаты, военным зарплату подняли. 8 процентов роста экономики идет. В строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг идет рост прибыли. Если деньги были бы у меня в кармане или я бы их распределял, разговоров не было. Я курирую реальный сектор. Я не отказываюсь от своих слов, Улан, ты тоже должен меня уважать. Я не один, а четыре раза был депутатом. Я фракции «Ата Журт» 18 тысяч 770 голосов принес. А ты мне тут пословицы рассказываешь. Не надо так делать. Ты должен как брата меня уважать», — сказал Бакыт Торобаев.

Ранее перепалка произошла между депутатами Балбаком Тулобаевым и Надирой Нарматовой. Поругались также вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев и представитель президента в ЖК Алмасбек Абытов.