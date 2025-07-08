Правительство КР продвигает в Китае стратегический проект «Бедель»

Заместитель председателя кабинета министров КР — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев принял участие в работе 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам, который проходит в Китае.

Выступая на конгрессе, Бакыт Торобаев подчеркнул важность создания новых транспортных маршрутов. Таким решением, по его словам, становится проект — железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Был утвержден согласованный график работ на высоком уровне, приведены в соответствие технические стандарты и выработаны механизмы оперативного решения возникающих вопросов. Ключевым объектом на территории Кыргызской Республики станет перегрузочная станция «Макмал» — центральный элемент маршрута, обеспечивающий надежный и бесперебойный транзит грузов между Китаем и Узбекистаном.

Планируется создать логистические центры, склады, таможенную инфраструктуру, мультимодальные сервисы, что позволит сформировать полноценную опорную инфраструктуру вдоль коридора. Хочу подчеркнуть, что железная дорога Китай – Кыргызстан – Узбекистан — проект стратегического значения, который уже перешел из стадии обсуждений в плоскость практической реализации. Маршрут создает кратчайший железнодорожный путь между Востоком и Западом, который выводит грузы на европейские и ближневосточные рынки, формируя важную транспортную артерию», — сказал он.

Отметим, что общая протяженность участка железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан на территории Кыргызстана составляет более 304 километров. Строительные работы уже начались на всех участках, а общий объем инвестиций составляет $4,7 миллиарда.

Заместитель главы кабмина продолжил, что другой важной задачей его визита в Китай является продвижение стратегического проекта «Бедель» — транспортного коридора на границе Кыргызстана и Китайской Народной Республики.

«В прошлом году страны синхронно открыли временные пункты пропуска «Бедель», подтвердив готовность к практической реализации. Сегодня ключевым этапом является строительство международной автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу, отвечающей современным стандартам и требованиям пропускной способности. В перспективе рассматривается возможность строительства железнодорожной линии Аксу — Бедель — Балыкчи. Это усилит общую конфигурацию международного железнодорожного коридора. Пользуясь данной возможностью, приглашаем заинтересованных партнеров к сотрудничеству по строительству автомобильной дороги «Бедель»», — сказал Бакыт Торобаев.

Отметим, что протяженность государственной границы между Кыргызстаном и Китаем превышает 1 тысячу километров. Объем взаимной торговли между двумя странами за последние годы увеличился в восемь раз и в прошлом году составил $23 миллиарда.

В работе 12-го Всемирного конгресса по высокоскоростным железным дорогам принимают участие представители более чем из 108 стран мира. Работа конгресса продлится три дня и посвящена вопросам развития скоростной железнодорожной инфраструктуры.