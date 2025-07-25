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Экономика

В Джети-Огузском районе построят производственный комплекс на $4,1 миллиона

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки ознакомился с инвестиционным проектом перерабатывающего предприятия ОсОО «Саржан Агро», которое планируется построить в селе Жениш Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Проект нацелен на комплексную переработку фруктово-ягодной продукции региона, в том числе яблок, абрикосов, клубники, малины и смородины. Общий объем инвестиций составляет $4,1 миллиона.

Министр Бакыт Торобаев оценил данный проект как важный вклад в экономическое развитие региона. «Такие проекты, реализуемые на местах — это практический результат инвестиционной политики государства. С вводом в эксплуатацию предприятия «Саржан Агро» в Джети-Огузском районе произойдет качественный рывок в сфере переработки. Это означает новые возможности для сбыта сельхозпродукции, создание рабочих мест и выход на экспорт. Развитие регионов остается одним из ключевых направлений нашей правительственной стратегии», — заявил министр.

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Новый комплекс


На территории площадью 3 гектара предусмотрено строительство современного производственного комплекса, включая:

— линию переработки фруктов;
— цех шоковой заморозки;
— холодильное хранилище вместимостью две тысячи тонн;
— а также выпуск 10 видов переработанной продукции.

Ожидается, что реализация проекта положительно повлияет на социально-экономическое положение региона за счет создания новых рабочих мест, расширения экспортного потенциала и формирования добавленной стоимости в аграрном секторе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337518/
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