В Джети-Огузском районе построят производственный комплекс на $4,1 миллиона

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки ознакомился с инвестиционным проектом перерабатывающего предприятия ОсОО «Саржан Агро», которое планируется построить в селе Жениш Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.



Проект нацелен на комплексную переработку фруктово-ягодной продукции региона, в том числе яблок, абрикосов, клубники, малины и смородины. Общий объем инвестиций составляет $4,1 миллиона.



Министр Бакыт Торобаев оценил данный проект как важный вклад в экономическое развитие региона. «Такие проекты, реализуемые на местах — это практический результат инвестиционной политики государства. С вводом в эксплуатацию предприятия «Саржан Агро» в Джети-Огузском районе произойдет качественный рывок в сфере переработки. Это означает новые возможности для сбыта сельхозпродукции, создание рабочих мест и выход на экспорт. Развитие регионов остается одним из ключевых направлений нашей правительственной стратегии», — заявил министр.

Фото Минсельхоза. Новый комплекс

На территории площадью 3 гектара предусмотрено строительство современного производственного комплекса, включая:

— линию переработки фруктов;

— цех шоковой заморозки;

— холодильное хранилище вместимостью две тысячи тонн;

— а также выпуск 10 видов переработанной продукции.



Ожидается, что реализация проекта положительно повлияет на социально-экономическое положение региона за счет создания новых рабочих мест, расширения экспортного потенциала и формирования добавленной стоимости в аграрном секторе.