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Экономика

В Чуйской области появится новая агропромышленная зона

Сегодня, 12 июля, в селе Нурманбет Иссык-Атинского района Чуйской области состоялась церемония закладки капсулы в связи с основанием «Чуйской агропромышленной зоны». Об этом замглавы кабинета министров Бакыт Торобаев сообщил на своей странице в Facebook.

Этот крупный проект реализуется по инициативе и поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Мероприятие ознаменовало начало крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие агропромышленного потенциала Кыргызской Республики. В церемонии приняли участие представители государственных органов, делегации инвесторов, иностранные партнеры и местные жители.

На мероприятии были подписаны два важных соглашения, которые дадут большой толчок дальнейшему развитию проекта. Инвестиционное соглашение между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и южнокорейской компанией «DOD Company» на $12 миллионов. Это соглашение предусматривает реализацию совместных проектов по развитию мясного животноводства, логистики и внедрению современных аграрных технологий.

Второе — основное (рамочное) соглашение между ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» и ОсОО «Асыл Тери» на общую сумму $12 миллионов. Данное соглашение охватывает направления по переработке шкур сельскохозяйственных животных, в частности строительство кожевенного завода мощностью переработки 24 тонны шкур в сутки, экспортные возможности и создание новых рабочих мест.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336037/
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