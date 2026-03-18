В ЖК произошла словесная перепалка между депутатами.

Она началась после выступления депутата Эрулана Кокулова, который обвинил с трибуны журналистов в очернении его репутации. Он выступал с трибуны более 10 минут.

После этого депутат Акылбек Тумонбаев выступил с критикой высказывания депутата Кокулова, отметив, что нельзя использовать трибуну для обсуждения своих личных обид.

Депутат Эльвира Сурабалдиева также поддержала депутата Тумонбаева, отметив, что нельзя с трибуны высказывать личные обиды.

«Я тоже много чего личного могла бы сказать, но я же не прошу предоставить мне время, чтобы озвучить их с трибуны. Обо мне тоже распространяют фейковую информацию, но я же ее не озвучиваю здесь. Спикер парламента не должен позволять такие вещи. Мы понимаем, что вы были в одной фракции и у вас сохранились хорошие отношения, но нельзя давать преимущество одним перед другими. Для личных вопросов есть подкасты. В ЖК надо говорить о проблемах народа», - добавила она.

Депутат Эрулан Кокулов парировал депутатам. Конкретно Тумонбаеву он ответил, что знает, почему у него есть неприязнь к нему и почему выступает против него.

Он также отметил, что знает, как каждый из депутатов пришел в ЖК.

Спикер парламента Марлен Маматалиев отметил, что утром они договорились с лидерами фракций о том, что 10 минут для выступления будет просить либо лидер фракции, либо его заместитель. И добавил, что с трибуны нужно поднимать важные для страны вопросы.