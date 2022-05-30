Закрепить «бесхозные» спортивные и детские площадки хотят за управлениями мэрии

Необходимо закрепить «бесхозные» спортивные и детские площадки за подразделениями мэрии. Об этом на сессии БГК сообщил заместитель председателя горкенеша Токтосун Султанов.

По его словам, это позволит избежать того, что в будущем на эти объекты найдутся новые хозяева.

«Таких площадок, которых нет на балансе, много. Предлагаю их закрепить за ОГУКС и УКС», — сказал Токтосун Султанов.

Депутаты поддержали предложение.

Ранее Рысбай Аматов напомнил, что создана рабочая комиссия по формированию предложений по определению и закреплению земельных участков для строительства парков, скверов и организации зеленых зон. Он призвал коллег участвовать в ее работе и подавать свои предложения.