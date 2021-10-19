Выборы-2021. ЦИК просит дополнительно 100 миллионов сомов

На проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша потребуется 592 миллиона 350 тысяч сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам рассказал член ЦИК Искендер Гайпкулов.

Однако ранее сообщалось, что смета была пересмотрена и придется потратить 596 миллионов 657 тысяч, то есть расходы выросли на 4 миллиона 126 тысяч сомов.

Как отметил Искендер Гайпкулов, сумма рассчитана согласно новому конституционному закону.

Однако в бюджете на 2021 год не были предусмотрены средства на референдум и перевыборы в трех городах. Но деньги на них были потрачены. «И сейчас мы просим выделить 100 миллионов сомов в бюджет 2021 года, тогда на 592 миллиона сомов будут проведены выборы депутатов», — сказал Гайпкулов.

Он добавил, что кроме этого, в двух городах и трех айыльных кенешах должны были пройти выборы, на которые необходимо 47 миллионов сомов. Их для экономии средств планируется провести в тот же день, что и выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Депутаты одобрили запрос Центризбиркома.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.